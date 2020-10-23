Восстановительный рост российской экономики может замедлиться в конце 2020 года — начале 2021-го, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге.

«В условиях осложнения ситуации с пандемией в четвертом квартале и, возможно, в начале 2021 года экономика будет восстанавливаться несколько медленнее, чем мы прогнозировали ранее», — отметила она.



В среднесрочном макроэкономическом прогнозе, опубликованном сегодня, Центробанк улучшил ожидания по темпам сокращения ВВП России в 2020 году: вместо падения на 4,5—5,5% ожидается снижение на 4—5%. Прогноз на 2021 год, наоборот, пересмотрен в худшую сторону. Ожидается рост на 3—4% (в июльском прогнозе закладывался рост на 3,5— 4,5%).