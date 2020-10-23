Московский окружной военный суд продлил до января срок содержания под стражей экс-начальника отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, обвиняемого в коррупции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Черкалину срок содержания под стражей на два месяца», — сказал представитель суда.

Черкалин является фигурантом двух уголовных дел. По данным следствия, он получил взятку в размере 850 тыс. долларов от главы коммерческой фирмы за общее покровительство в 2013—2015 годах. По второму делу помимо него проходят двое его бывших подчиненных Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, а также разыскиваемые бывший член общественного совета при ФСБ Владимир Столяренко и член правления Еврофинанс Моснарбанка Александр Бондаренко. Фролов и Васильев в 2011 году, являясь действующими сотрудниками ФСБ, используя служебное положение, авторитет занимаемых должностей и действуя в составе организованной группы, ввели в заблуждение бизнесмена Сергея Гляделкина и убедили его передать им долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг» на общую сумму 490 млн рублей. За это они пообещали ему прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию его инвестиционных проектов по строительству жилых домов на территории Москвы. После получения прав на имущество потерпевшего все было распределено между участниками группы.

Фролов и Васильев ранее были уволены со службы по компрометирующим обстоятельствам.



Головинский суд Москвы 8 ноября 2019 года обратил в доход государства деньги, недвижимость и предметы роскоши Черкалина и его семьи. Суд удовлетворил большинство требований прокуратуры, не став обращать в доход государства квартиру его сестры.

Как сообщалось, Кирилл Черкалин был начальником второго («банковского») отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ (прим. Банки.ру).

