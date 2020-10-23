Банк России обратится в суд c иском о ликвидации ряда бывших страховщиков, лишенных лицензий. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

ЦБ по результатам мониторинга установил, что ряд организаций, у которых отозваны все лицензии на страховую деятельность, не исключили из своих наименований слова «страхование», «перестрахование», «взаимное страхование», «страховой брокер», а также производные от них. По закону об организации страхового дела такие организации в течение 90 рабочих дней со дня отзыва всех лицензий должны принять решение о переименовании и внести соответствующие изменения в устав либо принять решение о своей ликвидации, подчеркивают в Центробанке.



В связи с этим Банк России, согласно требованиям закона, подготовит обращения в суд о ликвидации следующих юридических лиц: ООО «Страховая брокерская компания «Альтернатива плюс», некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования «Народные кассы», ООО «Страховой брокер «ТИСС», АО «Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество».

