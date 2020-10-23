ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 23 октября.

Курс доллара повысился на 4,87 копейки, составив 77,0809 рубля (77,0322 рубля на 22 октября). Курс евро повышен на 1,15 копейки, до 91,3563 рубля (91,3448 рубля на 22 октября).

На валютных торгах Московской биржи на 17:13 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 17 копеек и составил 76,42 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 12 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 90,41 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 76,12—76,9 рубля за доллар и 90,15—90,76 рубля за евро.