Банк России не собирается покупать облигации федерального займа или фондировать банки для этих целей, заявила на брифинге председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы не планируем выкупать ОФЗ у Минфина, и мы не фондируем специально операции банков по покупке ОФЗ», — сказала она.

Напомним, системно значимые банки резко нарастили долю в сентябрьских размещениях ОФЗ. Их доля, согласно данным из «Обзора рисков финансовых рынков», выросла с 57,2% в июле до 82,9% в сентябре.



«На наш взгляд, эти операции абсолютно рыночные, и для нас это тоже было принципиально. Вы видите, что мы размещаем эти средства (в рамках РЕПО. — Прим. Банки.ру) с премией к ключевой ставке, Минфин также делает это все в рамках рыночных операций», — отметила Набиуллина.