Фондовые торги в РФ завершились в пятницу в плюсе, показывают данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,48% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 2 816,7 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,76% — до отметки 1 164,06.

Акции СберБанка прибавили в цене 1,87%, «Норильского никеля» — 0,56%, «Яндекса» — 0,4%, «ЛУКОЙЛа» — 0,39%. Котировки бумаг Московской биржи просели на 2,77%, «Полюса» — на 2,11%, «Магнита» — на 1,53%, Mail.ru — на 0,93%, МТС — на 0,48%, «Газпрома» — на 0,37%.



«Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу оставались в плюсе, а долларовый индикатор благодаря укреплению рубля даже преодолел сопротивление в 1 160 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Краткосрочный потенциал роста индексов на данный момент выглядит ограниченным отметками 2 850 и 1 180 пунктов, а риски возвращения к среднесрочным продажам пока еще довольно высоки. Техническая картина на рынке, однако, стала улучшаться. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2 780—2 850 пунктов», — отмечается в комментарии аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой.

«В конце недели настрой на зарубежных площадках несколько ухудшился, что, впрочем, ограниченно отразилось на российском рынке, который пытался компенсировать наблюдавшееся ранее отставание», — добавила она, уточнив, что на биржах США и нефтяном рынке был умеренно негативный настрой, на биржах Европы — умеренно позитивный.