ЦБ РФ постоянно осуществляет мониторинг ситуации в банках и пока не видит необходимости введения дополнительных мер их поддержки. Об этом, как передает ТАСС, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайновой пресс-конференции.

«Мы продлеваем льготы, которые позволяют банкам продолжать реструктуризацию кредитов, до конца года, резервы создавать по кредитам крупных заемщиков — до 1 апреля, по малому и среднему бизнесу — до 1 июля. Это одна из самых востребованных мер была. Будем и дальше смотреть, как будет развиваться ситуация. Остальные меры были в меньшей степени востребованы. Мы сейчас не видим тех условий, которые бы заставляли нас их вернуть», — сказала она.

Глава ЦБ добавила, что регулятор продолжит анализировать ситуацию в банковском секторе и при необходимости достаточно оперативно примет необходимые решения.



Банк России во второй половине марта 2020 года в условиях пандемии коронавируса и резкого снижения цен на нефть реализовал комплекс мер, направленных на поддержание стабильности финансового сектора и кредитования экономики, защиту интересов пострадавших от пандемии и доступность платежей для населения. Большая часть мер Банка России в связи с пандемией принималась на период с 1 марта до 30 сентября 2020 года. В августе регулятор анонсировал продление части мер.