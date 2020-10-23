Власти Адыгеи рассмотрят предложение «ДОМ.РФ» о запуске в регионе льготной ипотеки для отдельных категорий граждан, отработке схемы проектного финансирования и вовлечения в оборот неэффективно используемых федеральных земель, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и гендиректор оператора государственных программ в жилищной сфере «ДОМ.РФ» Виталий Мутко обсудили сотрудничество в целях развития жилищного строительства в республике, говорится в сообщении. «В Адыгее мы предлагаем запустить льготную ипотеку с субсидированием ставки для отдельных категорий жителей региона, наладить сотрудничество по проектному финансированию», — приводятся слова главы «ДОМ.РФ». Мутко также сообщил, что специалисты Банка ДОМ.РФ готовы помогать застройщикам Адыгеи.

Руководитель «ДОМ.РФ» также предложил региону рассмотреть программу по вовлечению неэффективно используемых федеральных земель в оборот, что помогает развитию жилищного строительства. Глава Адыгеи на это ответил, что для достижения целевых показателей необходимо эффективное использование всех возможностей, в том числе и возможностей «ДОМ.РФ», говорится в сообщении.

«Мы видим, что и в переходе на новый механизм финансирования строительных проектов, и в ипотечном кредитовании, и в освоении неиспользуемых земель у нас есть хорошие возможности для дальнейшего развития. Считаю крайне важным расширять сотрудничество с «ДОМ.РФ». Программы компании, ее опыт помогут решить жилищный вопрос многим жителям Республики Адыгея», — сказал в ходе переговоров Кумпилов.