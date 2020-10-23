Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг ФорБанка до уровня «ruB-». По рейтингу установлен «развивающийся» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг «ruB» со «стабильным» прогнозом.

«Понижение уровня рейтинга связано со снижением достаточности капитала и его устойчивости к реализации кредитных и рыночных рисков в сочетании с продолжительной убыточностью и низкими показателями эффективности деятельности», — поясняют аналитики.

«Рейтинг кредитоспособности банка также обусловлен ограниченными рыночными позициями, удовлетворительным качеством активов и чувствительной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления и структуры собственности. Агентство приняло во внимание ожидаемые изменения финансовых показателей в связи с планируемым завершением процесса присоединения АКИБ «Почтобанк» до конца 2020 года, что обусловило «развивающийся» прогноз», — отмечается в релизе .

Ограниченная оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса банка, а также приемлемой диверсификацией бизнеса по структуре доходов. Эксперты напоминают, что банк зарегистрирован в Москве, работает на основе базовой лицензии, специализируется на комплексном обслуживании субъектов МСБ и физических лиц, а также на факторинге. Агентство отмечает значительную концентрацию кредитного портфеля на Алтайском крае, что может оказать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе.

«Годом ранее агентство отмечало уязвимые значения нормативов достаточности капитала, которые к настоящему моменту демонстрируют еще более существенное снижение», — пишут в «Эксперт РА». Наблюдается ослабление устойчивости капитала к реализации кредитных и рыночных рисков. Аналитиками учтено, что запланированное до конца 2020 года присоединение к кредитной организации Почтобанка позволит улучшить позицию по капиталу в краткосрочной перспективе. Вместе с тем агентство не ожидает существенного улучшения операционной эффективности ФорБанка на долгосрочном горизонте; также давление на капитал объединенного банка могут оказать доначисления резервов по ссудам, уровень фактического резервирования которых на текущий момент, по оценке аналитиков, не может быть признан высоким. Агентство также отмечает рост уровня иммобилизации капитала вложениями в имущество. Бизнес банка характеризуется убыточностью в течение последних лет, что обуславливает его низкую способность к генерации капитала. Вместе с тем агентство отмечает, что проведенные мероприятия по повышению эффективности (в том числе снижение управленческих расходов и оптимизация затрат на персонал) позволили банку выйти на прибыль по итогам трех кварталов 2020 года (33 млн рублей).

Начата процедура присоединения Почтобанка к ФорБанку СМИ в феврале сообщали о продаже Генбанком Почтобанка акционерам ФорБанка.

Ссудный портфель банка на 1 сентября формирует около 64% валовых активов (в том числе на корпоративные кредиты приходится порядка 90% портфеля), его качество оценивается как удовлетворительное (доля просроченной задолженности в кредитах, выданных юрлицам и ИП, — 9%, доля ссуд III—V категорий качества — 23%). Для банка характерны повышенная отраслевая концентрация портфеля корпоративных кредитов и высокий уровень концентрации на объектах крупного кредитного риска.

Чувствительная ликвидная позиция банка обусловлена, с одной стороны, наличием приемлемого запаса мгновенной ликвидности, с другой стороны — значительной уязвимостью банка в отношении текущей ликвидности. По мнению агентства, запланированное присоединение к банку другой кредитной организации существенно его ликвидную позицию в краткосрочной перспективе не улучшит.

«Уровень корпоративного управления оценивается консервативно, что обусловлено низкими показателями рентабельности и операционной эффективности в течение долгого периода времени, отдельными недостатками в бизнес-процессах, внутреннем контроле и аудите, а также в управлении кредитным и регулятивным рисками», — отмечается в релизе «Эксперт РА».



В числе прочего негативно на рейтинг влияет оценка текущей структуры собственности ФорБанка (доли владения каждого из бенефициаров менее 10%; агентство допускает вероятность действия некоторых собственников в интересах третьих лиц), при этом доля крупнейшего акционера в объединенном банке составит менее 7%.

