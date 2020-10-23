Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших топ-менеджеров Риабанка к субсидиарной ответственности в размере более 1,264 млрд рублей. Об иске, поданном 20 октября, сообщается в пятницу, 23 октября, на сайте АСВ.

Агентство рассчитывает взыскать эту сумму с бывших председателя правления банка Бориса Липкина, членов совета директоров и правления Максима Скочко, Натальи Левиной, члена совета директоров Дмитрия Попова, члена правления Станислава Шека, бенефициара банка Елены Опланчук, следует из релиза.

В августе этого года АСВ потребовало с этих же шести лиц 0,7 млрд рублей.



АСВ требует с экс-главы и ряда других бывших менеджеров Риабанка 0,7 млрд рублей Бывшие контролирующие лица занимались формированием технической ссудной задолженности, перечисляли деньги в пользу технической организации под видом подрядных работ, осуществляли обменные операции по невыгодным для банка курсам, передавали долги банка с убытком для него.

Риабанк лишился лицензии 17 августа 2017-го и был признан банкротом в октябре того же года.