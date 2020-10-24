Средний размер ипотеки в сентябре в России достиг рекордных 2,9 млн рублей, что больше показателя годом ранее на 11,6%, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй «Эквифакс».

«Рост среднего чека по ипотечным кредитам объясняется сразу многими факторами. С одной стороны, отмечается рост спроса на недвижимость и, соответственно, рост спроса на заемные средства, что отчасти является следствием государственных программ субсидирования процентной ставки. С другой стороны, на рост чека оказывает влияние и рост цен на недвижимость», — пояснил гендиректор компании Олег Лагуткин.

При этом в Московском регионе средняя сумма ипотечного кредита намного превышает показатель в других субъектах страны. Так, если в столице россияне в среднем берут в банках 4,82 млн рублей на покупку жилья, то в остальной стране — лишь 2,4 млн рублей.

К концу году средняя сумма ипотечного кредита может превысить 3 млн рублей, а по Москве — 5 млн рублей, прогнозирует Лагуткин.

По данным ЦБ, российские банки в августе выдали рекордное число ипотечных кредитов — 154,5 тыс. ссуд на сумму более 392 млрд рублей. Средняя ставка по ипотеке в России в августе продолжила снижение, опустившись до нового исторического минимума в 7,16% годовых после июльских 7,28%.