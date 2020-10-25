Компания «МТС» запустила прием платежей по QR-коду в Системе быстрых платежей Банка России для розничных магазинов. Предприниматели могут принимать электронные платежи без использования дополнительного оборудования с комиссией 0,4% или 0,7%, сообщает пресс-служба оператора.

«Пользователи получили возможность расплатиться безналичным способом в магазинах, которые постоянно или временно не принимают оплату картой. Подключить прием платежей по QR-коду могут корпоративные клиенты любого банка, который работает напрямую с «МТС Кассой» или интегрирован с сервисом приема платежей и системой лояльности invoice.su», — говорится в релизе.

Для любых торговых точек комиссия за платежи по QR-кодам не превышает 0,7% — такое ограничение установил Центробанк РФ. Прием QR-платежей через онлайн-кассу МТС не требует дополнительного оборудования, например смартфона с банковским приложением или эквайрингового терминала, понадобится только «умная» касса. Предприниматели могут подключить оплату через Систему быстрых платежей в личном кабинете онлайн-кассы. При расчете с покупателем QR-код отображается на экране смарт-терминала кассы. Клиент сканирует код смартфоном и оплачивает товар с помощью приложения своего банка.



В решение интегрирована программа лояльности от сервиса invoice.su, которая поможет предпринимателям мотивировать покупателей выбирать оплату по QR-коду. При подключении программы за каждую оплату товаров через СБП клиенту начисляются бонусы на следующую покупку в любой торговой точке — участнике программы.