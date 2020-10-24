Правительство РФ одобрило возмещение кредитным организациям недополученных доходов по ипотечным кредитам, сообщили в Кабмине.

Президент России Владимир Путин ранее в октябре предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых минимум до середины 2021 года на фоне все еще непростой экономической ситуации. Позже Минфин внес в правительство проект постановления о продлении льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. Правительство на заседании 22 октября рассмотрело поправки к действующему законодательству для продления льготной ипотеки.

«Решение правительства: принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении.

Принятие проекта постановления позволит повысить эффективность поддержки строительной отрасли, а также доступность ипотеки для граждан РФ.