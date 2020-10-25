Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение по иску банка «Россия» в отношении «ЮТэйр». Авиакомпания выплатит банку более 514,5 млн рублей, говорится в определении суда, опубликованном в воскресенье.

Ранее ТАСС сообщал, что банк «Россия» подал в Арбитражный суд города Москвы иск в отношении авиакомпании «ЮТэйр» на общую сумму 155,35 млн рублей. Позже сумма иска была увеличена.

«Утвердить мировое соглашение, заключенное между АО «Акционерный банк «Россия» и ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», и поручителем АО «ЮТэйр» — Вертолетные услуги» <...> Ответчик признает заявленные истцом <...> исковые требования в следующем размере: 464 723 571 рубль 18 копеек — просроченная задолженность по процентам за пользование кредитом с 21 июня 2018 по 20 декабря 2019 года <...>; 49 843 480 рублей 69 копеек — неустойка на просроченную сумму задолженности по процентам, начисленная истцом начиная с даты просрочки по оплате процентов за пользование кредитом по 22 января 2020 года», — говорится в определении суда, а также уточняется, что «ЮТэйр» еще должна будет возместить истцу расходы по уплате госпошлины — 60 тыс. рублей.

«ЮТэйр» — четвертая по величине авиакомпания в России. В 2015 году авиаперевозчик заключил соглашение с 11 банками по двум синдицированным кредитам: на 18,9 млрд рублей (снижен до 15,4 млрд рублей) с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд рублей с погашением в 2027 году. Кроме того, «ЮТэйр» привлекла кредит СберБанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году. В декабре 2018 года перевозчик не заплатил 1 млрд рублей процентов по кредиту на 15,4 млрд рублей. Чистый убыток группы в 2018 году составил почти 22 млрд рублей.

«Дочка» авиаперевозчика «Финанс-авиа» допустила в феврале 2019 года техдефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон. Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд рублей долга, но это предложение не устроило банки. Кроме того, в середине апреля прошлого года «Финанс-авиа» предложила держателям облигаций авиакомпании отложить выплаты основной части долга по ценным бумагам на тот же срок — 35 лет.