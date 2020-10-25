В Москве с 24 сентября по 7 октября банки получили 6 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов, это на 16% меньше, чем за предыдущие две недели. Интерес граждан к оформлению реструктуризации кредитов снизился и в Московской области: за указанный период банки получили 2,9 тыс. заявлений — на 15% меньше, чем за предыдущие две недели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В целом по Московскому региону в период с 20 марта по 7 октября граждане направили в банки 604,8 тыс. заявлений, более 97% из них рассмотрено, реструктуризация проведена по 322,1 тыс. обращений на сумму 254,7 млрд рублей.

Московские предприниматели за две недели — с 24 сентября по 7 октября — оформили 340 заявлений на реструктуризацию кредитов, а представители малого и среднего бизнеса Московской области — 404 заявления.

Всего же с начала действия федерального закона № 106-ФЗ по 7 октября 2020 года представители малого и среднего бизнеса Московского региона направили в банки 21,5 тыс. заявлений (13,4 тыс. — в Москве и 8,1 тыс. — в Московской области), всего удовлетворено 67% (14,5 тыс.) заявлений на общую сумму 242,9 млрд рублей.

Несмотря на снижение количества обращений, Банк России рекомендовал банкам до 31 декабря 2020 года продолжать реструктуризацию кредитов граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также предпринимателей по собственным программам кредитных организаций.