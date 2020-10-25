Правительство РФ вернется к обсуждению прогноза социально-экономического развития и, возможно, по итогам года скорректирует оценку по динамике ВВП России в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на телеканале «Россия-1».



«Оценка падения в 5% — это наша оценка майская, но с тех пор в общем ситуация формируется лучше. Это не значит, что ситуация отменная, все безоблачно, есть масса тревожных факторов, к обсуждению прогноза мы вернемся, по итогам года посмотрим и произведем какую-то, может быть, корректировку, дооценку 21-го года», — заявил Решетников.

По его словам, сейчас прогнозов много, «у каждого своя правда, это не значит, кто-то прав, кто-то не прав».

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что снижение ВВП России в 2020 году может составить от 4,2% до 4,8%.

Согласно базовому варианту прогноза Минэкономразвития, предполагается снижение ВВП России до 3,9% в 2020 году, рост в 2021 году на 3,3%, в 2022 году — на 3,4%, в 2023 году — на 3%.

Консервативный вариант макропрогноза предполагает рост ВВП России на 2,7% в 2021 году, на 2,9% — в 2022 году с последующей стабилизацией на уровне около 2,5%.