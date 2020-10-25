Россия относится к тем странам, где пока начинать разговор о нестандартных мерах поддержки рано, нужно сначала пройти все этапы стандартных, заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин.

«Россия относится к тем странам, где пока еще стандартные меры экономического стимулирования нужно пройти перед тем, как даже в принципе начинать разговор о нестандартных мерах», — сказал он в программе Наили Аскер-заде на телеканале «Россия-1».

Он уточнил, что то же касается и «вертолетных денег».

«Переходить к, скажем так, «вертолетным деньгам» в широком смысле этого слова необходимо после того, как все стандартные меры экономической политики исчерпаны», — заключил Орешкин.