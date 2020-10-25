Бюджет РФ может недополучить 2 трлн рублей доходов в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на канале «Россия-1».

«ВВП, по данным правительства, около 4% упадет, я думаю, что ближе к 4,5—4,8%, с учетом второй волны это недополученная продукция, сейчас у нас ВВП почти 100 триллионов, поэтому это примерно 4,5 триллиона рублей недополученной продукции. С точки зрения доходов бюджета это может быть в пределах около 2 триллионов рублей доходов всей бюджетной системы», — сказал он.

По его словам, поскольку текущий кризис гораздо сильнее, чем кризисы 1998 года и 2008—2009 годов, поддержка со стороны государства должна быть больше.

«Этот кризис мировой — уникальный. Ни в 1998 году, который был очень сильный, ни в 2008-м, 2009-м годах не может даже приблизиться по сопоставлению к масштабу вот этого кризиса. Когда останавливались целые регионы. Поэтому и поддержка должна быть существенно больше», — отметил он.

При этом сейчас в РФ достаточно ресурсов для этого, сказал Кудрин, добавив, что эти ресурсы надо использовать для поддержки.

«Фонд национального благосостояния в этом году даже увеличился. Россия во всеоружии подошла к кризису, и, несмотря на его уникальность и глубину, у государства есть возможность. Налогообложение нефтяной отрасли даст примерно 570 миллиардов рублей в следующем году. Сейчас в Фонде национального благосостояния больше 8 триллионов. То есть это минимум на два-три года восстановительного периода, по-настоящему поддержки бизнеса и населения хватит, даже если потратить половину.

По словам Кудрина, крупный резерв в России сейчас есть, в стране один из самых маленьких уровней государственного долга.

«Вот на начало этого года было всего 12,3 [% от ВВП]», — отметил глава ведомства. В настоящее время, по мнению Кудрина, стоит отложить повышение налогов.

Как сообщалось, государственный долг в 2019 году составлял около 13,5 трлн рублей, то есть 12,3% ВВП. Глава Счетной палаты отмечал, что увеличение госдолга в ходе трехлетнего периода до 21% ВВП не является критичным для российской экономики. Минфин планирует увеличить объем государственного долга РФ в 2021—2022 годах до уровня 20% ВВП.