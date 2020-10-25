Полное восстановление российской экономики произойдет только в 2022 году, а в следующем году придется еще жить с коронавирусом, считает глава СберБанка Герман Греф.

«Полное восстановление экономики — 2022 год, 2021 год нам нужно будет еще учиться жить с коронавирусом», — сказал он в программе Наили Аскер-заде на канале «Россия-1».

При этом банкир отметил, что, скорее всего, полностью вернуться к «докоронавирусной» жизни не получится. «Когда начинает першить горло, я начинаю надевать маску на себя, это забота не столько о себе, сколько об окружающих. До коронавируса я этого не делал», — рассказал Греф.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в пятницу сообщила, что Банк России ждет возвращения экономики страны на докризисный уровень в первом полугодии 2022 года.