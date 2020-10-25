Рубль может отыграть часть потерь в будущем, как это было после весеннего ослабления рубля, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на телеканале «Россия-1» .



«Рубль у нас плавающий, поэтому он может колебаться как в ту, так и в иную сторону, и на него зачастую действуют какие-то временные факторы, рассуждения о санкциях, общее отношение к риску на глобальных рынках, но мы видим, что периоды ослабления всегда сменяются периодами укрепления, мы видели это и весной этого года, когда был резкий всплеск курса, значительную часть потерь рубль потом отыграл. Такой сценарий вероятен и сейчас», — заявил он.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что ситуация на валютных рынках начинает стабилизироваться. При этом курс рубля все еще ослаблен, давление на российскую валюту связано не с экономическими факторами, а психологическими, такими, как ситуация с заражением коронавирусом в России и в мире, обсуждение возможных санкций.

Российская валюта, согласно прогнозу Минэкономразвития, укрепится до 71,2 рубля за доллар в 2020 году и до 72,4 рубля за доллар в 2021 году. В 2022 году среднегодовой курс составит 73,1 рубля за доллар, в 2023 году — 73,8 рубля за доллар.

Денежно-кредитная политика должна обеспечить достижение таргета по инфляции в 4%, если этого нет, значит, в экономике не хватает спроса, и нужны действия для обеспечения спроса в полном объеме, добавил Орешкин.



«Бюджет сыграл свою роль во втором квартале, в начале третьего квартала. Сейчас [очередь] роли денежно-кредитной политики. Она должна обеспечить ту цель, которая перед ней стоит: четырехпроцентная инфляция, видим, что пока эта цель не достигается, сейчас инфляция где-то 3,7%», — заявил он.

«Сам Центральный банк говорит, что в его прогнозе более вероятный сценарий инфляции ниже 4%, это означает, что спроса в экономике не хватает и здесь требуются действия для того, чтобы этот спрос в нужном объеме обеспечить», — добавил он.