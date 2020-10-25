Продолжение снижения ставки по льготной ипотеке в рамках госпрограммы не нужно для российской экономики. Такое мнение высказал глава СберБанка Герман Греф в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на канале «Россия-1».

«Я думаю, что не нужно [дальнейшее снижение льготной ставки по ипотеке в рамках госпрограммы]. Потому что после такого всплеска спроса потом будет сильный провал», — сказал Греф, отвечая на вопрос о том, нужно ли для экономики дальнейшее снижение льготной ставки по ипотеке.

Он также назвал рациональным продление госпрограммы по ипотеке до середины 2021 года.

Власти РФ продлили программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% до 1 июля 2021 года.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей — в остальных регионах. Одним из целевых показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» является снижение ипотечной ставки и увеличение объема выдачи ипотеки, в том числе на новостройки.