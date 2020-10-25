Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин порекомендовал россиянам диверсифицировать сбережения и часть хранить в валюте, если в ближайшие год-полтора не планируется их тратить.

По его мнению, курс рубля останется около текущих значений до конца следующего года. «Мое личное мнение, что мы где-то останемся вот близко около тех значений, где мы сейчас находимся, до конца 21 года. Это неблагодарная вещь — курс рубля прогнозировать», — сказал он в программе Наили Аскер-заде на телеканале «Россия-1».

«Если у вас небольшие сбережения, то в целом можно оставаться пока в рублях, если вы будете обращаться к этим средствам. Если вы можете сберегать эти средства, запланировали сохранить больше чем на год-полтора, то лучше диверсифицировать: часть оставить в рублях, часть оставить в валюте», — посоветовал Кудрин.