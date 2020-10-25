Цена на нефть находится на очень низком уровне, что приводит к снижению инвестиций в отрасли. Но в будущем этот фактор приведет к стабилизации рынка и восстановлению цен на сырье. Такое мнение в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на телеканале «Россия-1» высказал глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов.



«По миру огромное количество нефти сегодня законсервировано, и цена стабильно пока [находится] в пределах 40 долларов. Конечно, это низкая цена. Идет резкое снижение инвестиционной активности нашей отрасли. В конечном итоге это приведет к росту цены на нефть, к стабилизации рынка, это в будущем», — сказал он.

Однако, если кризис будет иметь затяжной характер, то «ЛУКОЙЛ», вероятно, пойдет на дополнительную оптимизацию затрат, отметил он. «Если этот период продлится, конечно, нам придется очередной раз смотреть на сокращение инвестиционных программ», — сказал он, напомнив, что в этом году компания сократила затраты на 1,5 млрд долларов.

Цена на нефть сохранится на уровне 40 долларов за баррель в течение ближайших двух-трех месяцев, а в I квартале 2021 года вырастет до 50 долларов, заявил Алекперов. «Все эпидемии приходят и уходят, население мира растет, будет расти потребление энергии. Мы прогнозируем все-таки, что в ближайшие два-три месяца цена сохранится на уровне 40 долларов с плановым повышением в первом квартале до 50 долларов. Все зависит от того, насколько быстро будут разработаны и внедрены в глобальном масштабе все те разработки, которые сегодня идут по борьбе с COVID, насколько быстро будет побеждена эта пандемия и будет восстанавливаться рынок», — сказал он.

