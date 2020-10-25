Курс рубля в настоящее время сильно недооценен, при стабилизации геополитических факторов и ситуации с коронавирусом национальная валюта до конца года укрепится, считает глава СберБанка Герман Греф.

«Фундаментально курс сегодня сильно недооценен, и если геополитические факторы стабилизируются и ситуация с коронавирусом станет более или менее стабильной и понятной, то, я думаю, рубль до конца года укрепится», — сказал он в фильме Наили Аскер-заде на канале «Россия-1».

В свою очередь помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин напомнил, что рубль плавающий и «может колебаться как в ту, так и в иную сторону», и периоды ослабления всегда сменяются периодами укрепления.

«На него (курс рубля. — Прим. ред.) зачастую действуют какие-то временные факторы, рассуждения о санкциях, общее отношение к риску на глобальных рынках, но мы видим, что периоды ослабления всегда сменяются периодами укрепления, мы видели это и весной этого года, когда был резкий всплеск курса, значительную часть потерь рубль потом отыграл. Такой сценарий вероятен и сейчас», — отметил Орешкин.