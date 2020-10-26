Две саморегулируемые организации (СРО) — Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная финансовая ассоциация (НФА) — выступили против законопроекта Минфина об обязанности банков держать средства клиентов по брокерскому обслуживанию на отдельном корреспондентском счете в другом банке. Об этом пишет «Коммерсант» . Ассоциации предлагают уточнение, что разграничение имущества клиентов банков, находящегося на брокерском и депозитарном обслуживании, должно осуществляться на основе данных бухгалтерского учета кредитной организации.

Так, в письме указано, что корреспондентские счета не дают полной защиты от включения в конкурсную массу средств клиентов, увеличивают кредитный риск для инвестора из-за размещения средств в другом банке, сроки проведения неторговых операций и стоимость услуг. Также это потребует перестройки учетной системы банков, что повлечет дополнительное увеличение тарифов на услуги и сроков заключения сделок.

Сейчас только классические брокеры (не банки) обязаны держать средства клиентов на отдельном счете, а свои собственные — на другом. И классические брокеры, и банки используют средства клиентов для дополнительного заработка, в частности размещая их на межбанковском кредитном рынке. Классические брокеры обязаны получить для этого разрешение клиентов. Если клиент не дает согласия, потребуется ведение дополнительного счета, что означает повышенный тариф на обслуживание. Банки же разрешения не спрашивают, так как все средства смешиваются на едином брокерском счете.

Большинство опрошенных банков-брокеров выступает против выделения средств клиентов на отдельные счета. По их мнению, это приведет к увеличению трудозатрат и расходов, что будет причиной удорожания обслуживания. Участники рынка считают, что если есть задача по исключению неоднозначной судебной практики, ее можно решить «поправками по описанию механизма определения величины обязательств брокера-банка перед клиентом, которая должна быть исключена из конкурсной массы».