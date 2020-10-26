Сумма просроченных более чем на 90 дней микрозаймов в РФ в сентябре составила 62,3 млрд рублей, число — 5,1 млн ссуд. Их доля составила почти 40% от общего объема и 44% от количества, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй «Эквифакс».

«Наблюдаемая тенденция обусловлена как ухудшением платежной дисциплины заемщиков из-за пандемии, так и распространенной практикой среди МФО по самостоятельному взысканию долга со своих балансов вместо продажи коллекторским агентствам», — комментирует старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев.

Рост доли «плохих» долгов в портфеле микрозаймов также связан с ростом безработицы и устойчивым снижением реальных доходов населения, которое сохранилось по итогам III квартала, добавляет старший аналитик рейтингового агентства «НКР» Егор Лопатин.

«Просрочка свыше 90 дней — это задолженность, по которой обязательные платежи перестали выплачиваться еще с конца июля. В наблюдаемом уровне просрочки не нашли отражение реструктурированные кредиты (в том числе кредитные каникулы), качество которых может не восстановиться и которые могут выйти на просрочку в ближайшие месяцы», — говорит старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Надежда Караваева.

По мнению генерального директора «Эквифакса» Олега Лагуткина, можно говорить о том, что рынок микрозаймов постепенно восстанавливается после действовавших ограничений. «Объемы выдачи в августе — сентябре примерно сопоставимы с показателями начала года, средняя сумма займа приблизилась к 13 тысячам рублей, что, безусловно, ниже максимальных показателей, зафиксированных осенью прошлого года (14,2 тысячи рублей), но существенно больше значений в начале карантина (10 тысяч рублей); объем портфеля также постепенно восстанавливается», — сообщает он.



В свою очередь заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров отмечает, что улучшение ситуации на рынке микрофинансирования в первую очередь будет зависеть от темпов восстановления экономики и возможно не раньше 2021 года.