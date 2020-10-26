📰 Проведенное ОНФ исследование показало, что одной из ключевых проблем во взаимодействии граждан и банков стала блокировка личных кабинетов, пишет «Коммерсант» . Блокировки чаще всего вызваны техническими сбоями и несовершенством ПО. Банки объясняют свои действия заботой о средствах клиентов, а ЦБ разводит руками. В такой ситуации правозащитники намерены инициировать законодательные поправки, которые определят правила взаимодействия граждан и банков в приложениях.

📰 На предстоящей неделе пара доллар/рубль может продолжить снижение, пишет «Российская газета» , ссылаясь на экспертов. Поддержку российской валюте может оказать улучшение спроса на рисковые активы и, в частности, валюты развивающихся стран. Перспективы нефтяного рынка на неделе выглядят нейтральными. Сформированы все условия для сохранения котировок Brent в диапазоне 40—45 долларов за баррель, прогнозируют аналитики.

📰 Претензии Еврокомиссии к выдаче «золотых паспортов» Кипром и Мальтой и приостановка первой страной программы «гражданство в обмен на вложения» не скажутся на планах инвестиционной миграции в Европу как со стороны обеспеченных иностранцев, так и местных властей. Об этом пишут «Известия» , ссылаясь на представителей компаний, много лет работающих в индустрии инвестиционного гражданства. Программы неплохо поддерживают местные рынки недвижимости, и сворачивать их страны ЕС, невзирая на недовольство Брюсселя, вряд ли станут. Хотя некоторые ужесточения не исключены.

📰 Минцифры предлагает идентифицировать администраторов доменов в Рунете через систему госуслуг, что должно упростить работу правоохранительных органов, в том числе по борьбе с мошенниками. Об этом пишет «Коммерсант» . Предполагается, что как минимум на начальном этапе такая идентификация будет добровольной. Но чтобы реально снизить уровень мошенничества в сети, ее придется сделать обязательной, полагают эксперты. Некоторые вообще считают, что нововведение скорее ухудшит уровень информбезопасности.

📰 В отелях Москвы появилась новая услуга — аренда номеров для работы на «удаленке», пишет «Российская газета» . Для гостиниц, в которых количество постояльцев резко снизилось, это возможность заработать. Забронировать офис в отеле можно более чем в 30 гостиницах, как правило, отель предоставляет скидку от обычной стоимости в 40%. Включены чай, кофе, вода в течение дня и скидка 15% в ресторане отеля. Большинство номеров для работы сдаются с 9:00 до 18:00, но при желании и за отдельную плату рабочее время можно продлить.

📰 Минфин вслед за предложением отложить на 2022 год отбор допущенных к размещению госзаказа электронных торговых площадок намерен смягчить и требования самого отбора, следует из ответа ведомства «Деловой России». Об этом пишет «Коммерсант» . Речь идет о требовании к универсальным ЭТП по минимальной доле закупок у малого бизнеса в размере не менее 5% — при следующем отборе ЭТП ведомство намерено учитывать при ее оценке не только госзакупки, но и продажи госимущества. Одним из направлений работы должна стать цифровизация учета госсобственности, в том числе за счет передачи в ведение Федерального казначейства сайта по проведению торгов torgi.gov.ru для обмена сведениями с остальными системами.