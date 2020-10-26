Уровень безработицы в российских регионах по итогам июня — августа 2020 года составил 6,3%, что на 1,9 процентного пункта выше, чем годом ранее, при этом самым высоким он оказался в Ингушетии, Туве и Чечне, свидетельствует исследование РИА Новости.

Пандемия коронавируса оказала негативное влияние практически на все секторы экономики и социальной сферы. Одной из наиболее сильно пострадавших стала сфера занятости.

По итогам июня — августа, согласно данным Росстата, численность безработных (по методологии Международной организации труда) составила 4,71 млн человек. При этом численность официально зарегистрированных безработных в августе 2020 года увеличилась в 5,1 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и достигла 3,6 млн человек (4,8% от численности рабочей силы).

Как полагают эксперты, более существенный рост уровня зарегистрированной безработицы может быть связан с уменьшением числа вакансий на рынке и ростом социальной защищенности человека в статусе зарегистрированного безработного. В качестве поддержки населения правительство изменило условия регистрации нетрудоустроенных на биржах труда: стать зарегистрированным безработным стало значительно проще, также выросло и пособие по безработице.

В августе из 4,8 млн безработных (по методологии МОТ) в возрасте от 15 лет 21,8% приходится на молодежь до 25 лет, то есть более миллиона молодых людей не могут найти работу (годом ранее в этой категории было чуть меньше 800 тыс. человек). Выросло и количество безработных в возрасте старше 50 лет: по итогам августа 2020 года их доля в общей структуре составляет 15,9%, или чуть более 760 тыс. человек (менее 600 тыс. было в августе 2019-го). Средний возраст безработного составляет 35,6 года.

На поиск работы в среднем в июне — августе 2020 года уходило 5,9 месяца, при этом к августу 18,5% безработных искали работу 12 месяцев и более. Сельским жителям найти работу сложнее, чем городским: в состоянии застойной безработицы находились 27,1% нетрудоустроенных на селе, в городе эта доля составляла 14,7%.

В сентябре рост безработицы продолжился. По итогам месяца количество официально зарегистрированных безработных выросло в 5,5 раза по сравнению с сентябрем 2019 года и достигло 3,7 млн человек (4,9% от численности всей рабочей силы).

Для оценки ситуации в региональном разрезе специалисты агентства «РИА Рейтинг» подготовили по заказу РИА Новости рейтинг субъектов РФ по уровню безработицы на основе данных Росстата. Уровень безработицы (по стандартам МОТ) варьируется от 2,5% в Ямало-Ненецком автономном округе до 30,7% в Ингушетии. В 40 регионах он ниже, чем в среднем по России.

В лидирующей пятерке рейтинга произошли некоторые изменения по сравнению с прошлым годом. По итогам июня — августа 2020 года самый низкий уровень безработицы наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе (2,5%), следом за ним идут Москва (2,7%), Ханты-Мансийский автономный округ (3,2%), Санкт-Петербург и Камчатский край (в обоих регионах 3,6%).

По сравнению с прошлым годом выросло количество регионов, в которых уровень безработицы равен 10% или выше этого уровня. Если год назад таких регионов было шесть, то по итогам лета 2020 года их стало 13.

Наиболее сложная ситуация — в Ингушетии, где уровень безработицы составил 30,7%, Туве (22,3%), Чечне (21,7%), Северной Осетии (16,3%), Дагестане (16,1%), Кабардино-Балкарии (15,4%).

Как отмечают эксперты, в этих регионах ситуация на рынке труда никогда не была простой, но если в предыдущие периоды можно было наблюдать и положительную динамику в решении проблемы трудоустройства, то сейчас кризисные явления существенно осложнили ситуацию.



По итогам июня — августа 2020 года в 82 регионах уровень безработицы вырос, в двух — не изменился, в одном — на Чукотке — снизился на 0,1 п. п. Самый существенный рост наблюдается в Туве (плюс 11,6 п. п.).