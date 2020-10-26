«Уралсиб» запустил сервис установки ПИН-кода для бизнес-карт путем совершения звонка в контакт-центр банка с использованием интерактивного голосового меню. Данная функция дает клиенту возможность установить ПИН-код самостоятельно.

Кроме того, сервис позволяет повысить безопасность использования бизнес-карт, так как исключает доступ к ПИН-коду третьих лиц, отмечается в сообщении кредитной организации.

Алгоритм использования новой опции следующий: