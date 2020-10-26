«Уралсиб» запустил сервис установки ПИН-кода для бизнес-карт путем совершения звонка в контакт-центр банка с использованием интерактивного голосового меню. Данная функция дает клиенту возможность установить ПИН-код самостоятельно.
Кроме того, сервис позволяет повысить безопасность использования бизнес-карт, так как исключает доступ к ПИН-коду третьих лиц, отмечается в сообщении кредитной организации.
Алгоритм использования новой опции следующий:
- позвонить с мобильного телефона, указанного при оформлении карты, на номер 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) и воспользоваться подсказками интерактивного голосового меню;
- подтвердить свой номер телефона: для этого необходимо в тональном режиме на клавиатуре телефона ввести цифры серии и номера паспорта;
- установить ПИН-код. В процессе установки ПИН-кода клиенту необходимо ввести последние четыре цифры номера карты. В течение пяти минут из банка поступит СМС об успешной установке ПИН-кода.