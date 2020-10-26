Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует ослабление по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дорожал на 40 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 27 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,46 рубля (плюс 33 копейки). Курс евро на 10:10 мск равнялся 90,45 рубля (плюс 17 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, после недельного укрепления рубля по паре доллар/рубль ожидается восстановление до 76,55 рубля. По его словам, техническая картина сейчас благоприятная для рубля.

«Рубль выглядит перекупленным, развить успех на таком внешнем фоне с уходом под отметку 76 рублей за доллар вряд ли получится. По крайней мере, в первой половине дня. В целом же при благоприятной ситуации во вне целью роста рубля является район 75 рублей за доллар, где можно смело открывать среднесрочные длинные позиции по паре доллар/рубль. Впрочем, в этот район еще надо дойти», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.