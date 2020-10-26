Президент России Владимир Путин отметил ритмичную работу Государственной думы при принятии законов, обеспечивающих работу экономики и социальной сферы в период пандемии. Такую оценку глава государства дал на встрече с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

«Я вижу, что работа идет практически по всем направлениям и с точки зрения государственного строительства, социальные законы принимаются, в социальной сфере, в сфере экономики. Хочу поблагодарить вас и всех депутатов за оперативность при принятии решений, связанных с обеспечением ритмичной работы экономики, поддержки граждан, в сфере здравоохранения в период пандемии», — сказал президент.

Путин выразил благодарность депутатам за востребованную работу, которая продолжалась, несмотря на пандемию. «Передайте, пожалуйста, слова благодарности всем коллегам вашим за работу, — сказал президент. — Действительно, это в высшей степени востребовано, и было очень важно обеспечить ритмичную законотворческую работу».

Глава государства отметил, что такая работа «не прекращалась не только формально». «Но и люди работали над законопроектами весьма сложными, требующими хорошей экспертной проработки, работали, не откладывая это на потом, в долгий ящик, понимая, что решения нужны именно сегодня, сейчас, для преодоления тех кризисных явлений, с которыми мы столкнулись», — подчеркнул он.