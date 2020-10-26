Участники рынка поддержали предложение регулятора представлять потребителям важную информацию о финансовом продукте в едином формате до его покупки. Об этом в понедельник сообщили в Банке России.

По мнению участников обсуждения соответствующего консультативного доклада ЦБ, паспорт финансового продукта (или ключевой информационный документ) должен быть небольшим — не более двух-трех страниц формата А4.

Большинство респондентов полагают, что обязанность организации представить потребителю паспорт продукта целесообразно вводить для определенных групп сложных инструментов. Насчет конкретных инструментов мнения разделились, но многие участники обсуждения считают, что это могут быть структурные продукты, инвестиционное страхование жизни, внебиржевые производные финансовые инструменты, а также субординированные облигации.



«Банк России продолжит работать над подходами к регулированию порядка информирования потребителей о ключевых характеристиках финансовых продуктов с учетом поступивших предложений», — отмечается в релизе.