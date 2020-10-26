Количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) по итогам III квартала 2020 года выросло на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 275,8 тыс. штук. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитического агентства «Автостат». Объем рынка новых легковых автомобилей увеличился на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 420,3 тыс. единиц.

Самое большое количество выданных автокредитов было отмечено в Москве (20,7 тыс. штук), Московской области (16,1 тыс.), Санкт-Петербурге (15,5 тыс.), а также в республиках Татарстан (14 тыс.) и Башкортостан (11,9 тыс.).

Самый серьезный рост выдачи автокредитов был зафиксирован в Нижегородской (плюс 20,5%), Свердловской (плюс 17,3%), Ульяновской (плюс 14,8%), Челябинской (плюс 13%) и Кировской (плюс 12,1%) областях. В ряде регионов выдача сократилась в том числе в Кемеровской области (минус 24,7%), Чувашской Республике (минус 4,3%) и Санкт-Петербурге (минус 0,4%).