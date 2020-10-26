Регионам спишут долги по бюджетным кредитам при направлении высвобождаемых средств на инвестиционные проекты для развития инфраструктуры. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, сообщается в понедельник на сайте Кабмина.

«Правительство запускает новый механизм стимулирования инвестиционной деятельности в субъектах Российской Федерации. Речь идет о списании долгов по бюджетным кредитам для регионов, которые направляют высвобождаемые бюджетные средства на развитие инфраструктуры под инвестиционные проекты. Правила определения новых инвестиционных проектов утверждены. Сводный перечень будет сформирован на основе предложений регионов и их оценки профильными министерствами и ведомствами», — сообщил председатель правительства.

По его словам, «таким образом могут быть реализованы инициативы в таких сферах, как сельское хозяйство, обрабатывающие производства, дорожное и жилищное строительство, создание коммунальной инфраструктуры. При этом сумма списания будет равна объему налоговых поступлений, которые инвестиционный проект принесет в федеральный бюджет».



«Это поможет снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты и простимулирует инвестиционную активность в российских регионах», — заключил премьер.