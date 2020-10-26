Власти РФ в 2020—2021 годах потратят около 9% ВВП на поддержку экономики. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия-24».

«Если говорить в целом, сколько денег государство затратит в этом году и следующем, — то это около 9% ВВП. Потому что мы перешли от профицитного бюджета к дефицитному, резко снижены доходы бюджета, и все это потребовало изыскивать дополнительные финансовые возможности. Общий объем этих дополнительных финансов — около 9% ВВП, из которых только 4,5% ВВП пойдет на реализацию мер, содержащихся в общенациональном плане как раз по ликвидации, нейтрализации <...> последствий коронавирусной инфекции, и поддержку тех граждан, отраслей, которые нуждаются в государственной помощи», — отметил Силуанов.

Также, по его словам, объем ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) позволит Минфину финансировать расходы бюджета в течение трех лет при падении цены нефти до 20 долларов за баррель. «Поэтому Фонд национального благосостояния у нас находится не ниже, даже сейчас несколько выше 7-процентного ВВП уровня, мы считаем, что это — тот безопасный предел, который позволяет нам в пределах трех лет финансировать расходы при падении цен на нефть до уровня около 20 долларов за баррель», — сказал он.