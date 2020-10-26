Почти 28 млн детей получили выплаты во время пандемии, сумма составила более 580 млрд рублей, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина. По ее словам, с 5 апреля более 470 тыс. сертификатов на материнский капитал были оформлены беззаявительно. За все время действия программы более 10,6 млн семей получили сертификаты на маткапитал, свыше 8,3 млн семей обратились за использованием средств материнского капитала.

Замминистра также напомнила, что в ходе пандемии семьям были предоставлены единовременные меры поддержки. Часть выплат семьи получали вообще без заявлений.

«На текущий момент, 1 октября, вы знаете, подача заявлений на эти выплаты завершена. Поэтому сейчас уже идет обработка, по сути, последних поступивших заявлений, и на текущий момент можно сказать, что у нас в совокупности почти на 28 миллионов детей такие выплаты были осуществлены на общую сумму свыше 580 миллиардов рублей», — сказала Баталина на круглом столе ОНФ.

В Госдуму внесен законопроект о бессрочном маткапитале и его индексации В Кабмине обратили внимание на отсутствие в документе механизма пересмотра суммы маткапитала в 2017—2019 годах.

Она также отметила, что демографическая ситуация в России характеризуется снижением рождаемости, ростом смертности и ростом естественной убыли населения. По словам замминистра, значительное количество семей с детьми сегодня имеют очень низкие доходы — ниже среднедушевого уровня.

Одним из ключевых направлений по решению этой ситуации Баталина назвала развитие мер поддержки семьи, которые позволят семьям выходить из бедности. В этой связи с 1 января по всех субъектах РФ будет запущена система социального контракта.