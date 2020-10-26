Верховный суд РФ подтвердил законность отказа в принятии к производству заявления ООО «РКТ» о признании банкротом АО «Открытие Холдинг», сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда.

Заявитель просил ВС отменить определение Арбитражного суда Москвы от 6 мая и постановление апелляционной инстанции от 22 июня по этому делу.

Право на обращение с заявлением о признании должника банкротом возникает у кредитора с даты вступления в законную силу решения суда о взыскании с должника денежных средств, напомнил ВС. Поскольку такого судебного акта не имеется, суды отказали в принятии заявления компании «РКТ».

Арбитраж Москвы в октябре оставил без рассмотрения заявление банка «Траст» о банкротстве «Открытие Холдинга». Истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, отметил тогда суд.

Кроме того, столичный арбитраж 2 сентября оставил без рассмотрения заявление «Открытие Холдинга» о собственном банкротстве. В определении отмечается, что к заявлению приложено сообщение от 19 февраля о намерении должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Однако заявление о признании должника несостоятельным (банкротом) было подано в Арбитражный суд Москвы 20 февраля. В данном случае должником не соблюден специальный порядок опубликования сообщения, определенный законом о банкротстве, заметил суд.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в июне отклонил жалобу «Открытие Холдинга» на решение о взыскании с него в пользу «Траста» 8,28 млрд рублей долга. Ответчик обжаловал в апелляции решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 28 января.

Окружной арбитраж тогда взыскал с «Открытие Холдинга» задолженность по договорам кредитной линии от 13 декабря 2012 года и 18 апреля 2013-го. Факты выдачи банком заемщику денежных средств (кредита), наличия задолженности по возврату кредитов и уплате процентов за пользование кредитами ответчиком не оспариваются. Задолженность по возврату кредита, уплате процентов за пользование кредитом, финансовые санкции в спорном размере на текущий момент заемщиком не уплачены, отметил суд.

Арбитражный суд Московского округа в ноябре 2019 года отклонил кассационные жалобы бывших топ-менеджеров банка «Открытие» на определение об аресте их имущества на общую сумму 289,5 млрд рублей.

Определением столичного арбитражного суда от 25 июля 2019 года были арестованы счета пяти бывших руководителей организации. Апелляционный суд 17 сентября прошлого года оставил без изменения определение первой инстанции. Ответчики просили Арбитражный суд Московского округа отменить эти судебные акты.

Требование о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было подано в суд в рамках иска о взыскании этой суммы с менеджеров. Арбитраж арестовал имущество и денежные средства на счетах ответчиков, за исключением 80% от зарплаты.



В качестве ответчиков заявлены один из основателей финансовой группы «Открытие» Вадим Беляев, бывшие председатель правления банка Евгений Данкевич, вице-президент Геннадий Жужлев, член совета директоров Елена Будник и президент банка Рубен Аганбегян.