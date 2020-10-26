Банк России установил официальные курсы валют на 27 октября.

Курс доллара понизился на 2,24 копейки, составив 76,4443 рубля (76,4667 рубля на 26 октября). Курс евро вырос на 3,47 копейки, до 90,4489 рубля (с 90,4142 рубля на 26 октября).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся разнонаправленно по отношению к рублю. На 13:27 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,52 рубля (плюс 40 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:27 мск стоил 90,38 рубля (плюс 9 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 76,33 до 76,62 рубля за доллар и от 90,23 до 90,61 рубля за евро.