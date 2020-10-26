ВТБ изменил ставки по кредитам на мототехнику до 0,1% годовых в рамках программы HondaDirect, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«По новым условиям клиенты могут купить новый мотоцикл, оформив его в кредит как с полисом личного страхования, так и без него. По программе Honda Direct можно приобрести модели Honda CRF250RLA, CBF300NA, CRF1100AL, CRF1100A4L, CRF1100DL. Минимальная ставка 0,1% годовых предоставляется всем заемщикам независимо от срока кредита или размера первоначального взноса», — говорится в релизе.

Клиентам, желающим приобрести в кредит популярную модель Honda Gold Wing, также доступна ставка 0,1% — для этого необходимо оформить полис личного страхования с финансированием до одного года. При кредите от 12 месяцев до пяти лет ставка будет зависеть от выбранного срока. При получении средств без полиса страхования жизни ставка будет привязана как к сроку займа, так и к размеру первоначального взноса.

В ВТБ для покупки мотоцикла получить финансирование можно на срок от одного года до пяти лет. Банк предлагает оформить кредит и на покупку другой мототехники: скутера (от 50 куб. см), снегохода, квадроцикла, мотовездехода, а также трайка или трицикла. В сумму можно включить экипировку, аксессуары, сервисные и страховые услуги. Обеспечением по кредиту выступает приобретаемый транспорт. Его страхование при этом необязательно и не влияет на ставку по кредиту. Средства можно получить в размере от 100 тыс. до 2 млн рублей. Первоначальный взнос начинается с 20% от стоимости приобретаемого вида техники.

