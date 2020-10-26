РГС Банк расширил функционал «Дорожной карты», предложив ее в цифровом формате.

«За 30 секунд в интернет- или мобильном банке из любой точки мира клиент может оформить виртуальную дебетовую «Дорожную карту» категории Mastercard Platinum Virtual c повышенным кешбэком в популярных для автомобилистов категориях. 7% вернется держателю карты при оплате покупок в категориях «авто» (парковки, сборы, дорожные пошлины, АЗС, мойки, автосервисы), а также «еда» и «развлечения». Базовый кешбэк в 0,5% будет распространяться на все остальные траты по карте», — отмечается в релизе.

Как уточняется, для оформления виртуальной карты у клиента должен быть подключен пакет услуг «Комфорт» в ДБО. Его можно изменить в личном кабинете в интернет- или мобильном банке в меню «Управление услугами».

Виртуальной «Дорожной картой» можно расплачиваться не только в Интернете, но и в устройствах с бесконтактной оплатой, предварительно привязав ее к электронному кошельку в смартфоне через сервисы Apple Pay или Google Pay.

Также с помощью цифровой «Дорожной карты» РГС Банка можно бесплатно снимать наличные и пополнять счет в собственных устройствах банка и партнерских банкоматах, поддерживающих функцию NFС, указано в сообщении. Для этого достаточно получить ПИН-код по карте в контакт-центре. Для совершения операции с виртуальной картой в банкомате необходимо поднести телефон к специальному стикеру со значком бесконтактного считывания данных и ввести запрашиваемый ПИН-код банковской карты.

Пополнение карты без комиссии возможно также на сайте банка через сервис «Перевод с карты на карту», в интернет- или мобильном банке и через сервис «Золотая корона — Погашение кредитов» в салонах «Билайн» и «МегаФон».

Пользование виртуальной «Дорожной картой» для клиента будет бесплатным при наличии на счете остатка в размере не менее 50 тыс. рублей или ежемесячного оборота в торгово-сервисных предприятиях в объеме от 30 тыс. рублей. В остальных случаях стоимость обслуживания карты составит 259 рублей в месяц.

«Дорожная карта» РГС Банка может быть выпущена и на физическом носителе: в именном и моментальном варианте, в дебетовой и кредитной категории, напоминают в банке.



В цифровом формате клиенты РГС Банка также могут оформить «Доходную карту».