Банк непрофильных активов «Траст» получил дивиденды за 2019 год по акциям компании «Русснефть». Средства в размере более 2,657 млрд рублей начислены на 64,79 млн привилегированных акций нефтяной компании, находящихся на балансе банка. Дивидендная доходность составила 7,5% годовых, уточняется в релизе БНА.

«Выплата увеличенных дивидендов по принадлежащему «Трасту» пакету ценных бумаг производится в соответствии с соглашением, заключенным в сентябре 2019 года «Трастом» и «Открытием» с группой «Сафмар» и Михаилом Гуцериевым. Таким образом, «Русснефть» исполнила свои обязательства за 2019 год перед акционерами, а Михаил Гуцериев и группа «Сафмар» продолжают своевременно, полностью и добросовестно выполнять достигнутые в прошлом году договоренности», — отметил президент — председатель правления «Траста» Александр Соколов.



Решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям было принято собранием акционеров «Русснефти» в сентябре текущего года. Перечисление средств Банку непрофильных активов произошло раньше ожидаемого срока, уточняется в релизе.