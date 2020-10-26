Минтруд России предлагает дополнить перечень профессий, специальностей и должностей иностранных граждан и лиц без гражданства — квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство РФ в упрощенном порядке. Как следует из проекта приказа, опубликованного в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, получить гражданство в упрощенном порядке смогут профессора и доценты.

«Проектом приказа предлагается дополнить перечень следующими профессиями (специальностями, должностями): доцент, профессор», — говорится в справке к проекту.

Уточняется, что поручение расширить перечень было дано заместителем председателя правительства Дмитрием Чернышенко по предложению главы Татарстана Рустама Минниханова.

В перечне на данный момент 135 профессий и специальностей, среди них, в частности, энтомолог, электрик, токарь, слесарь, преподаватель, монтажник и другие.