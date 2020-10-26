Минэкономразвития РФ прогнозирует восстановление экономики до докризисных уровней во втором полугодии следующего года, заявил глава министерства Максим Решетников в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

«Мы прогнозируем восстановление экономики до предкризисных уровней во втором полугодии следующего года. Но очень много, к сожалению, внешних факторов, очень много и санэпидфакторов, очень много факторов, того, что происходит в соседних странах, очень много обсуждений возможных и невозможных санкций в отношении того или иного, да. И это все формирует такой тревожный фон и у людей, и у бизнеса», — сказал министр.

При этом, по его словам, пока Минэкономразвития не видит необходимости пересматривать прогноз социально-экономического развития страны.