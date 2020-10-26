Финтех-компания Ant Group, подразделение китайской интернет-компании Alibaba, установило цену своего двойного IPO на биржах Гонконга и Шанхая, в результате которого планирует привлечь 34,5 млрд долларов, что станет крупнейшим в мире размещением, следует из документов компании, размещенных на биржах.

Так, Ant Group разместит на Шанхайской бирже чуть более 1,67 млрд акций по 68,8 юаня (10,27 доллара) каждая. Это позволит привлечь 114,94 млрд юаней (17,23 млрд долларов). Акции, размещаемые на Гонконгской бирже, были оценены в 80 гонконгских долларов (10,32 доллара) каждая, что принесет 133,65 млрд гонконгских долларов (17,24 млрд долларов). Ожидается, что торги в Гонконге начнутся 5 ноября.

Таким образом, предполагается, что двойное IPO принесет компании сумму более 29,4 млрд долларов, которую удалось привлечь Saudi Aramco в ходе IPO в 2019 году, и станет рекордным в истории.

Как отмечает телеканал CNBC, рыночная стоимость Ant Group, исходя из озвученных оценок, составит 313,37 млрд долларов, что больше, чем у некоторых крупнейших банков США, включая Goldman Sachs и Wells Fargo.