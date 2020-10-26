Отрасли внутреннего спроса продолжают демонстрировать постепенное восстановление деловой активности. На это указывает превышение входящих финансовых потоков над «нормальным» уровнем начала года. Об этом говорится в очередном выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» от Центробанка РФ.



«Основные краткосрочные риски связаны с ухудшением эпидемиологической ситуации при сохранении повышенной неопределенности в целом. На этом фоне постепенная стабилизация потребительских расходов после периода реализации отложенного спроса, сдержанная оценка предприятиями будущих инвестиционных планов могут оказать умеренный ограничивающий эффект на динамику платежей в течение ближайших недель», — говорится в материале.

Скользящее за четыре недели среднее отклонение объема входящих платежей от «нормального» уровня на отчетной неделе (12—16 октября) сократилось до минус 3,7% по сравнению с минус 5,1% неделей ранее (5—9 октября). При этом отклонение входящих финансовых потоков без учета добычи, производства нефтепродуктов и деятельности органов государственного управления продолжает находиться на «нормальном» уровне: оно составило 0,2% на отчетной неделе после 0,4% неделей ранее.



В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, сохраняется превышение объема входящих платежей над «нормальным» уровнем. На неделе с 12 по 16 октября среднее за четыре недели отклонение составило 4% по сравнению с 4,3% неделей ранее.

Среднее за четыре недели отклонение от «нормального» уровня вверх входящих финансовых потоков в отраслях инвестиционного спроса увеличилось: вторую неделю подряд отклонение держится в положительной зоне, составив 2,8% после 1,1% неделей ранее. На неделе с 12 по 16 октября в отраслях, ориентированных на внешний спрос, наблюдалось улучшение динамики входящих финансовых потоков, в результате чего отставание от «нормального» уровня сократилось до минус 11,5% в среднем за четыре недели.

В отраслях государственного потребления отставание входящих потоков от «нормального» уровня сократилось: оно составило минус 0,5% после минус 2,8% неделей ранее.