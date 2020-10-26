Курс европейской валюты в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 26 октября, опустился ниже 90 рублей, свидетельствуют данные торгов. Это произошло впервые с 25 сентября текущего года.

Курс евро расчетами «завтра», по данным на 16:55 мск, потерял 36 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 89,9275 рубля, курс доллара на это же время находился на уровне 76,06 рубля, снизившись на 6,5 копейки, следует из данных на сайте биржи.

Российская валюта получает поддержку за счет внутренних факторов — налоговых платежей и увеличения объема продаж иностранной валюты со стороны Банка России, отмечает председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев. По его словам, это частично компенсирует нефтяной негатив, но не сможет удержать рубль от возобновления падения.

«В паре с евро «россиянин» укрепляется на фоне повсеместной просадки единой валюты, которая снижается после выхода слабых данных Ifo в Германии и комментариев Бундесбанка, указавшего на замедление восстановления крупнейшей европейской экономики. На этой неделе евро может оказаться под дополнительным давлением, если риторика ЕЦБ в четверг окажется «голубиной» в отношении оценки состояния и перспектив экономики, а также монетарной политики на фоне продолжающейся пандемии, которая вынуждает страны Европы возобновлять ограничения в условиях новых рекордов по числу зараженных. В целом на мировых площадках в предстоящие дни будет сохраняться напряженная обстановка в ожидании ключевого события уходящего года — президентских выборов в США», — комментирует эксперт.

