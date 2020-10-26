Индексация МРОТ и пенсий уже предусмотрена бюджетом на 2021—2023 годы, дополнительного регулирования в законодательстве для этого не требуется, пояснил РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, отвечая на вопрос журналистов, сообщил, что ГД до конца года может принять блок законопроектов по социальным поправкам к Конституции.

«Они (нормы об индексации. — Прим. ред.) все в бюджете есть», — пояснил Крашенинников.

По его словам, дополнительного изменения законодательства для этого не потребуется. Отвечая на уточняющий вопрос, регулируется ли это исключительно бюджетом, парламентарий сказал: «Конечно».