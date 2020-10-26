Оценки наблюдаемой населением инфляции и ожидания на год вперед в октябре продолжили повышаться, свидетельствуют данные опросов ООО «инФОМ», которые проводятся по заказу Банка России.

«В октябре, по данным опроса ООО «инФОМ», медианная оценка ожидаемой населением инфляции продолжила повышаться и достигла максимальных значений с февраля 2019 года. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции в октябре составила 9,7%, что на 0,8 п. п. выше значения сентября», — отмечает ЦБ.

Уточняется, что на рост инфляционных ожиданий повлияли ослабление рубля и ускорение роста цен на отдельные товары, часто покупаемые россиянами.

«В октябре оценка ожидаемой инфляции превысила наблюдаемую второй раз за последние пять лет. До этого превышение наблюдалось в январе 2019 года на фоне ослабления рубля и повышения ставки НДС. Такое соотношение оценок ожидаемой и наблюдаемой инфляции указывает на ожидание сохранения темпов роста цен на текущем уровне в ближайший год», — говорится в материалах ЦБ.

На прошлой неделе Банк России скорректировал прогноз по инфляции. Согласно среднесрочному макроэкономическому прогнозу, опубликованному на сайте регулятора, инфляция по итогам текущего года составит 3,9—4,2%. В июльском прогнозе диапазон был шире — 3,7—4,2%. В 2021 году регулятор ожидает инфляцию на уровне 3,5—4%, в 2022 и 2023 годах — вблизи 4%.