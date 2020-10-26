Многие решения Кабмина, принятые в условиях пандемии коронавируса, будут действовать еще какое-то время, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«В первую очередь они (социально-экономические риски. — Прим. ред.) возникли из-за коронавирусной инфекции, и произошло вот такое существенное сокращение доходной базы бюджета, понадобились дополнительные серьезные ресурсы, чтобы защитить жизнь и здоровье наших людей в первую очередь, ну и, конечно же, экономику страны, поддержать ее в трудное время. Многие из принятых решений продолжают действовать и сейчас и будут работать дальше, на перспективу», — сказал он на встрече с руководством Госдумы и парламентских фракций, которая прошла перед первым чтением проекта бюджета РФ.

Также приоритетом является поддержка отстающих регионов. Ежегодно из бюджета РФ будут выделяться 10 млрд рублей на индивидуальные программы развития десяти наиболее нуждающихся регионов, сообщил премьер-министр.

«Сохранится поддержка десяти регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями. Ежегодно мы будем выделять, соответственно, 10 миллиардов на индивидуальные программы этих субъектов РФ», — указал Мишустин.