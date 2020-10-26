Президент России Владимир Путин поручил до 31 марта рассмотреть возможность дальнейшего снижения процентной ставки по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом говорится в перечне поручений по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 28 сентября.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в сентябре говорил, что система льготного кредитования малого бизнеса получит дальнейшее развитие. Так, планируется в 2021 году выйти на средний уровень ставки по субсидируемым кредитам не выше 7% годовых. Сейчас это 8,5%, а средняя ставка по кредитам, которые получают малые и средние компании вне этой системы, составляет около 10%, напомнил Белоусов. Позже он отмечал, что малый и средний бизнес в 2021 году получит льготных кредитов под 7% не менее чем на 700 млрд рублей.

«Рассмотреть возможность снижения процентной ставки по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления из федерального бюджета российским кредитным организациям субсидий на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019–2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке», — говорится в сообщении.

Соответствующий доклад должен быть предоставлен до 31 марта 2021 года.

«Программа 1764» реализуется в 2019—2024 годах и предполагает льготное кредитование по ставке не выше 8,5% годовых на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств или рефинансирование ранее выданных кредитов. Льготное финансирование может получить малый и средний бизнес из 20 приоритетных отраслей согласно условиям госпрограммы.